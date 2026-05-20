الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سعود يصدر اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة

محمد بن سعود يصدر اللائحة التنفيذية لقانون ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في رأس الخيمة
21 مايو 2026 02:15

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البحري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة.
وتمثل اللائحة التنفيذية إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية، وتهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من كفاءته ويرفع مستويات السلامة.
وتحدد اللائحة اختصاص هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإشراف على تنظيم وإدارة أنشطة النقل البحري، بما يشمل إجراءات الترخيص والتسجيل والتجديد، وتنظيم تشغيل الوسائل البحرية، ومتابعة التزام المشغلين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما تنظم اللائحة فئات الوسائل البحرية وضوابط تشغيلها، وإجراءات ترخيص الوسائل البحرية الزائرة، إضافة إلى تنظيم المراسي وأماكن إيواء الوسائل البحرية، ومراكز التدريب البحري، والفعاليات والأنشطة البحرية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة. 
وفي إطار دعم التحول الرقمي، تنص اللائحة على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين في الأنشطة البحرية، وربطها بالجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقة الرقابة والتخطيط.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إصدار اللائحة التنفيذية يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير قطاع النقل البحري في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال: إن اللائحة ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في مختلف الإجراءات والخدمات البحرية، بما يحقق تجربة متكاملة للمتعاملين، ويعزز من تنافسية الإمارة كوجهة بحرية وسياحية .

محمد بن سعود
الإمارات
محمد بن سعود القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
الوسائل البحرية
قانون ترخيص الوسائل البحرية
آخر الأخبار
ترامب يتحدث إلى الصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يمنح المفاوضات مع إيران «فرصة أخيرة»
21 مايو 2026
مقر منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشي «إيبولا» عالمياً منخفض
21 مايو 2026
الرئيسان الروسي والصيني عقب اجتماعهما في بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين وروسيا توقعان 20 وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية
21 مايو 2026
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
علوم الدار
مواطنون: منظومة التأمين الصحي تعزّز مسار التنمية الشاملة
21 مايو 2026
جانب من السلع الغذائية المدعمة (من المصدر)
علوم الدار
توفير سلع غذائية مدعمة ومخفضة للمواطنين في الظفرة
21 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©