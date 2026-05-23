الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«شواطئ أبوظبي» تستعد لاستقبال زوّار عيد الأضحى بخدمات متميزة

شواطئ أبوظبي تستعد لاستقبال زوار عيد الأضحى بخدمات متكاملة ومعايير عالمية (من المصدر)
24 مايو 2026 02:25

هالة الخياط (أبوظبي)

رفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ العامة لاستقبال الزوّار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ خطط تشغيلية متكاملة لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للعائلات ورواد الشواطئ، بالتزامن مع توقعات بارتفاع معدلات الإقبال خلال أيام العيد.

وأكدت البلدية استكمال أعمال الصيانة الدورية والنظافة الشاملة لكافة مرافق الشواطئ، إلى جانب تعزيز إجراءات الأمن والسلامة وتوفير فرق طوارئ ميدانية تعمل على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات مرتادي الشواطئ.
ودعت الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات التوعوية المثبتة في مختلف المواقع الشاطئية، حفاظاً على السلامة العامة وصون المرافق والخدمات، بما يسهم في توفير تجربة ترفيهية آمنة وممتعة للجميع.
وتوفر شواطئ أبوظبي باقة متنوعة من الخدمات والمرافق الترفيهية، تشمل الألعاب والرياضات المائية، ومناطق ألعاب الأطفال، والمكتبة الشاطئية، إضافة إلى خدمات الكراسي والمظلات، فضلاً عن نظام النداء المركزي المستخدم لتنبيه الزوّار بمواعيد السباحة والإرشادات المتعلقة بالشاطئ.
وتولي بلدية مدينة أبوظبي اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم، من خلال توفير مرافق وخدمات مهيأة تضمن سهولة الحركة والتنقل، إلى جانب توفير الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، ودورات مياه مخصّصة، مع إتاحة الدخول المجاني لهذه الفئة.
كما نفّذت البلدية نظام الرذاذ الضبابي على ممشى شاطئ كورنيش أبوظبي، باستخدام تقنيات ومعدات مطابقة لأعلى المواصفات العالمية، بهدف توفير أجواء أكثر راحة لمرتادي الشاطئ خلال فصل الصيف.
وتواصل شواطئ أبوظبي تعزيز مكانتها كوجهات ترفيهية وسياحية متكاملة، في ظل التزام البلدية بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بجودة المياه، والإدارة البيئية، والسلامة العامة، والخدمات المساندة، بما يعكس جهودها في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الاستدامة.

«العلم الأزرق»

ويبرز التميُّز العالمي لشواطئ العاصمة من خلال حصولها على جائزة «العلم الأزرق» العالمية، تقديراً لالتزامها بمعايير البيئة والسلامة وجودة الخدمات، وما توفره من بنية تحتية متطورة وتجارب ترفيهية متكاملة للزوّار.
وأكدت البلدية حرصها على مواصلة تطوير المرافق والخدمات الشاطئية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزّز رفاهية المجتمع ويوفر وجهات ترفيهية عصرية تلبي تطلعات السكان والزوّار على حد سواء خلال مختلف المناسبات والأعياد.

