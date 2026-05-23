«رأس الخيمة للتميّز» تستقطب 189 مشاركة من جامعات الدولة

رأس الخيمة (الاتحاد)



اختُتمت بنجاح النسخة الافتتاحية من «جائزة رأس الخيمة للتميّز في البحث والابتكار الجامعي» (جوائز رأس الخيمة للتميّز 2026)، التي نظّمتها الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وذلك بعد استقطاب 189 مشاركة من 20 جامعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور خالد حسين، نائب رئيس الجامعة في الشؤون الأكاديمية: تفخر الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بإطلاق جوائز رأس الخيمة للتميّز، التي تحتفي بالابتكار والإبداع والتميّز البحثي والإنجازات المتميزة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة. وفاز بالمركز الأول في فئة مشاريع البكالوريوس على مستوى جميع المحاور، ضمن المنافسة الوطنية النهائية، فريق من جامعة أبوظبي عن مشروعه «أمل: نظام دعم عاطفي وتعليمي وتلطيفي وسريري مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمرضى سرطان وأورام الأطفال»، فيما جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمشروع «النفايات المتعددة المستدامة للتطبيقات الحرارية والمتقدمة المقاومة للحريق»، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة بمشروع «نظام طائرات مسيّرة ذاتي لإصلاح شفرات توربينات الرياح في الموقع» في مركز الوصيف.

وفي فئة البكالوريوس بحسب المحاور، كان الفائزون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (الاستدامة والاقتصاد والبيئة)، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة (الابتكار والتكنولوجيا)، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة (التحول الرقمي)، وجامعة أبوظبي (الطاقة والمناخ)، وجامعة أبوظبي (الرعاية الصحية والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (المواد المتقدمة).



أما في فئة الدراسات العليا بحسب المحاور، فقد كان الفائزون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (الاستدامة والاقتصاد والبيئة)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (الابتكار والتكنولوجيا)، وجامعة خليفة في أربع فئات مختلفة هي: التحول الرقمي، والطاقة والمناخ، والرعاية الصحية والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة، والمواد المتقدمة.



