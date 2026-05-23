الأحد 24 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رأس الخيمة للتميّز» تستقطب 189 مشاركة من جامعات الدولة

خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
24 مايو 2026 02:25

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح النسخة الافتتاحية من «جائزة رأس الخيمة للتميّز في البحث والابتكار الجامعي» (جوائز رأس الخيمة للتميّز 2026)، التي نظّمتها الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وذلك بعد استقطاب 189 مشاركة من 20 جامعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. 

أخبار ذات صلة
الإمارات: الممرات المائية الدولية ليست رهينة لقرارات دولة واحدة
«الفارس الشهم 3» تعزز صمود أهالي غزة

وقال البروفيسور خالد حسين، نائب رئيس الجامعة في الشؤون الأكاديمية: تفخر الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بإطلاق جوائز رأس الخيمة للتميّز، التي تحتفي بالابتكار والإبداع والتميّز البحثي والإنجازات المتميزة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة. وفاز بالمركز الأول في فئة مشاريع البكالوريوس على مستوى جميع المحاور، ضمن المنافسة الوطنية النهائية، فريق من جامعة أبوظبي عن مشروعه «أمل: نظام دعم عاطفي وتعليمي وتلطيفي وسريري مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمرضى سرطان وأورام الأطفال»، فيما جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمشروع «النفايات المتعددة المستدامة للتطبيقات الحرارية والمتقدمة المقاومة للحريق»، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة بمشروع «نظام طائرات مسيّرة ذاتي لإصلاح شفرات توربينات الرياح في الموقع» في مركز الوصيف. 
وفي فئة البكالوريوس بحسب المحاور، كان الفائزون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (الاستدامة والاقتصاد والبيئة)، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة (الابتكار والتكنولوجيا)، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة (التحول الرقمي)، وجامعة أبوظبي (الطاقة والمناخ)، وجامعة أبوظبي (الرعاية الصحية والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (المواد المتقدمة).

الاستدامة
 أما في فئة الدراسات العليا بحسب المحاور، فقد كان الفائزون من جامعة الإمارات العربية المتحدة (الاستدامة والاقتصاد والبيئة)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (الابتكار والتكنولوجيا)، وجامعة خليفة في أربع فئات مختلفة هي: التحول الرقمي، والطاقة والمناخ، والرعاية الصحية والعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة، والمواد المتقدمة. 

رأس الخيمة
الجامعة الأميركية
الجامعة الأميركية في رأس الخيمة
الإمارات
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن حول الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مناسك الحج تبدأ غداً
24 مايو 2026
سارة العوضي تلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات المائية الدولية ليست رهينة لقرارات دولة واحدة
24 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تعزز صمود أهالي غزة
24 مايو 2026
طفل فلسطيني نازح وسط أنقاض مبنى في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة مرعبة
24 مايو 2026
عنابر طوارئ أنشأتها فرق أطباء بلا حدود لعلاج السودانيين في مستشفى أدري بتشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
75 حالة وفاة بالكوليرا بولاية كردفان في السودان
24 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©