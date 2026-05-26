الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والمد الثاني 22:59 الجزرالأول عند الساعة 15:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 07:44 والمد الثاني 18:52.

الجزر الأول عند الساعة 13:17 والجزر الثاني عند الساعة 01:49.