الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يبحث مع ملك مملكة إسواتيني تعزيز التعاون الثنائي

26 مايو 2026 18:12

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم في أبوظبي، صاحب الجلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني الصديقة، الذي يزور الدولة حالياً.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بزيارة صاحب الجلالة الملك مسواتي الثالث إلى دولة الإمارات، مؤكِّداً سموّه عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق التطلّعات التنموية لكلا البلدين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وام
