الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله النعيمي يشارك في اجتماع وزراء عدل دول «بريكس» بجمهورية الهند

عبدالله النعيمي يشارك في اجتماع وزراء عدل دول «بريكس» بجمهورية الهند
26 مايو 2026 18:33

الهند (الاتحاد)
 ترأّس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع وزراء عدل دول مجموعة «بريكس»، المنعقد في الفترة من 21 إلى 22 مايو الجاري بمدينة جانديناجار في ولاية غوجارات الهندية، حيث اعتمد الوزراء البيان الختامي للمجموعة، والذي كرّس الوساطة والتحكيم ركيزتين أساسيتين لتعزيز التعاون وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة. ​وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لحرص دولة الإمارات على تعميق الشراكات القانونية والقضائية الدولية ضمن فضاء «بريكس»، وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء، بما يُسهم في تبادل الخبرات وتطوير المنظومات العدلية المحفّزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي المتنامي. ​وفي كلِمة ألقاها خلال أعمال الاجتماع، شدد معالي وزير العدل على الدور المحوري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات القانونية الناشئة، مبرزاً التزام الدولة الراسخ بتهيئة بيئة تشريعية مرنة ومستدامة.وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى «العدالة الناجزة» وبدائل تسوية المنازعات بوصفها أدوات جوهرية لتعزيز ثقة المستثمرين، داعياً إلى تبني خطوات عملية لرقمنة المنظومات القضائية وتطوير الخدمات القانونية المبتكرة، كأولويات وطنية تقود مسيرة التحول نحو بيئة أعمال عالمية آمنة. ​كما سلّط معاليه الضوء على توظيف التكنولوجيا كرافعة استراتيجية لتطوير العمل القضائي، مؤكداً أن إدماج المنصات الرقمية في آليات التسوية البديلة ينشئ قنوات بالغة المرونة والسرعة، ويسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية المشتركة عبر تعزيز اليقين القانوني. ​يذكر أن جمهورية الهند ترأس اجتماعات مجموعة «بريكس» لعام 2026، والتي تنعقد هذا العام تحت شعار: «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة».

أخبار ذات صلة
إجازة «الأضحى» ترفع الطلب على السفر لوجهات إقليمية
روبيو: إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً اليوم
عبدالله النعيمي
وزير العدل
الهند
آخر الأخبار
اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع
الأخبار العالمية
اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع
اليوم 20:11
«فيراري» تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية
اقتصاد
«فيراري» تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية
اليوم 19:49
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء في كامب ديفيد
اليوم 19:49
أبوظبي للأوراق المالية» منصة المستثمرين الدوليين إلى الفُرص الإماراتية
اقتصاد
أبوظبي للأوراق المالية» منصة المستثمرين الدوليين إلى الفُرص الإماراتية
اليوم 19:42
أكثر من 1.7 مليون يؤدون فريضة الحج
الأخبار العالمية
أكثر من 1.7 مليون يؤدون فريضة الحج
اليوم 19:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©