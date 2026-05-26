رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ونقل معالي النائب الأول لرئيس الوزراء إلى سموه تحيات فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته للعلاقات الإماراتية - الروسية مزيداً من الازدهار..كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين معرباً عن تمنياته لبلده وشعبه دوام النماء والتطور.

وبحث سموه مع معالي دينيس مانتوروف خلال اللقاء، مسار تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية ومواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.



