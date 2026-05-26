«ملتقى الطي المجتمعي» يحتفي بالعمال في دبي

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
27 مايو 2026 02:17

دبي (الاتحاد) 

نظّم مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة الخوانيج والإدارة العامة لحقوق الإنسان والشركاء الاستراتيجيين، «ملتقى الطي المجتمعي» لفئة العمال في منطقة الطي، وذلك تحت مظلة وزارة الداخلية.
وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 10 آلاف عامل، في فعالية مجتمعية وإنسانية عكست قيم التلاحم والتسامح التي تنتهجها إمارة دبي، وحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز جودة الحياة ومد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع. 
وشهد الملتقى أجواءً احتفالية مميزة تنوعت بين الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث امتلأت الساحة بروح الفرح والتفاعل الإيجابي، في مشهد جسّد معاني التقدير والاهتمام بفئة العمال، تقديراً لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية والبناء. 
وتضمن الملتقى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي التي أضفت أجواء وطنية مميزة، إلى جانب عروض فرقة الكلاب البوليسية K9 التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والتي استقطبت اهتمام الحضور وتفاعلهم الكبير، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بمحاضرات توعوية. 
كما شهدت الفعالية تواجد المركبة العمالية التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان، والتي قدمت خدمات توعوية وإنسانية مباشرة لفئة العمال، حيث تمّ من خلالها الرد على مختلف الاستفسارات العمالية وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، بما يعكس اهتمام شرطة دبي بحفظ الحقوق وتعزيز الوعي المجتمعي والقانوني. 
وتضمن الملتقى أيضاً مبادرة «صوتك مسموع»، بمشاركة عدد من الإدارات العامة في شرطة دبي، ،حيث تم الرد على استفسارات الجمهور وتقديم التوعية والنصائح والإرشادات المجتمعية والأمنية بشكل مباشر.  وتخلل الملتقى منافسات رياضية وترفيهية متنوعة.

تعزيز الترابط المجتمعي 

أكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن تنظيم ملتقى الطبي المجتمعي يأتي ترجمة لرؤية شرطة دبي في تعزيز الترابط المجتمعي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مشيرةً إلى أن فئة العمال تمثّل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وتحظى بكل التقدير والاهتمام. 
وأضافت: «نسعى من خلال هذه الملتقيات إلى صناعة لحظات إنسانية مبهجة تعزز الشعور بالسعادة والانتماء، وتؤكد أن دبي مدينة تحتضن الجميع بمحبة واحترام، كما نحرص على توفير بيئة تفاعلية تجمع بين التوعية والترفيه والخدمات المجتمعية في إطار يعكس قيم التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة».

