الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإمارات للإفتاء" يهنئ رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

"الإمارات للإفتاء" يهنىء رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
27 مايو 2026 00:03

رفع معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأولياء العهود ونواب الحكام داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية العظيمة على دولة الإمارات، قيادةً وشعبًا، وعلى المسلمين والعالم أجمع، بالخير والمسرّات واليُمن والبركات.

 

وقال معاليه في كلمة له باسم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذه المناسبة إن العيد موسمٌ لإظهار الفرح بفضل الله تعالى، وشكرِه على ما وفق إليه من الطاعات والقربات في أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة، وحمدِه سبحانه على نعمة الأمن والأمان، وحفظ الأوطان، واجتماع الكلمة.. ومناسبةٌ للدعاء لولاة الأمور، تقديرًا لما ينهضون به من أعمال جليلة، ومهمات نبيلة، في خدمة الوطن والإنسان في كل مكان.

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الأضحى
حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك

وأضاف أن للعيد بُعده الاجتماعي؛ فهو فرصة ينبغي اغتنامها في صلة الأرحام، وتجديد التواصل مع الأهل والجيران، وتفقّد المحتاجين، وإدخال السرور على القلوب، وإصلاح ذات البين، وغيرها من أبواب الإحسان التي تجسّد فضائل البذل والعطاء سائلا الله العلي القدير أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبّل مناسكهم، ويعيدهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ بلدنا المبارك، دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يكلأ قيادتها الرشيدة بعنايته وتوفيقه، ويسدد خطاها لما فيه الخير والصلاح، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

المصدر: وام
عيد الأضحى
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
رئيس الدولة
آخر الأخبار
أسعار الذهب
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
27 مايو 2026
الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل
علوم الدار
الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل
27 مايو 2026
"الإمارات للإفتاء" يهنىء رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
"الإمارات للإفتاء" يهنئ رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
27 مايو 2026
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الأضحى
اليوم 23:56
حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك
اليوم 23:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©