محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات بخير.. كل عام ورئيس الإمارات وحكام الإمارات بخير

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل عام وشعب الإمارات بخير.. كل عام ورئيس الإمارات وحكام الإمارات بخير.. كل عام والأمة الإسلامية في خير وسلام ورخاء واستقرار.. وعيد أضحى مبارك.. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات».