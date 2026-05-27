طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكّام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنّأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات ومقيميها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار».





— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) May 27, 2026