الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكّام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكّام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك
27 مايو 2026 13:38

هنّأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات ومقيميها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار».

أخبار ذات صلة
العيد في الإمارات.. شوارع متلألئة وأسواق نابضة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الأضحى
الإمارات
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"
الأخبار العالمية
تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"
اليوم 16:26
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع
الأخبار العالمية
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع
اليوم 16:19
المخرج أليخاندرو غونزاليس ينضم إلى «نخبة المثقفين»
الترفيه
المخرج أليخاندرو غونزاليس ينضم إلى «نخبة المثقفين»
اليوم 15:45
زوجا ببغاوات ينقذان نوعهما من الانقراض
الترفيه
زوجا ببغاوات ينقذان نوعهما من الانقراض
اليوم 15:40
أرشيفية
الأخبار العالمية
تعرض رجلين للطعن في سيول والقبض على المشتبه به
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©