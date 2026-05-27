الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفير المملكة المتحدة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

27 مايو 2026 21:20

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.
ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، والتي أسهمت في تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وسلَّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الوسام إلى سعادة إدوارد هوبارت، خلال استقباله له في أبوظبي.
وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على جهوده في تعزيز علاقات الصداقة، ودعم مسارات التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب سعادة إدوارد هوبارت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مبادرته الكريمة، مشيداً بسياسة سموه الحكيمة، والدور البارز الذي يضطلع به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد سعادته علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين البلدين، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة، لما لقيه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.

المصدر: وام
