إقبال كثيف على مسالخ أبوظبي في أول أيام عيد الأضحى

هالة الخياط (أبوظبي)



شهدت المسالخ في مدينة أبوظبي إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انسيابية في الإجراءات، وتنظيم متكامل ساهم في تسهيل عمليات استلام الأضاحي وذبحها وتسليمها للمتعاملين وفق أعلى معايير السلامة الغذائية والصحة العامة.

وجاء هذا الإقبال نتيجة الجاهزية المبكرة التي نفّذتها الجهات المختصة استعداداً لموسم العيد.

حيث تم تعزيز الكوادر الفنية والبيطرية ورفع الطاقة التشغيلية للمسالخ، إلى جانب توفير فرق متخصّصة للإشراف على عمليات الفحص قبل الذبح وبعده، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك.

وتوافد المضحون منذ الساعات الأولى من صباح أمس إلى المسالخ التي خصصتها بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال الجمهور عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار الإقبال خلال اليومين التاليين من العيد.

وشهدت المسالخ حركة نشطة عكست حرص الجمهور على الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي توفرها بلدية مدينة أبوظبي لإنجاز شعيرة الأضحية في بيئة منظمة وصحية.

وفي موازاة الإقبال المباشر على المسالخ، اتجه عدد من المضحين إلى التطبيقات الذكية المخصّصة لطلب وتجهيز الأضاحي، حيث أتاحت بلدية مدينة أبوظبي للجمهور خيارات متعددة تشمل الاستفادة من تطبيقات «ذبيحتي» و«ذبائح الجزيرة» و«ذبائح الإمارات» و«حلال مزارعنا»، إلى جانب إمكانية التوجه مباشرة إلى مسالخ الوثبة وبني ياس والشهامة.

ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها لاستقبال نحو 35 ألف أضحية وذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة، وتعزيز فرق تسلم الذبائح وتسليم اللحوم، فضلاً عن الاستعداد لتلبية الطلبات الواردة عبر التطبيقات الذكية بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.

كما عملت البلدية على تجهيز الساحات الخارجية للمسالخ بخيام مكيفة وممرات مظللة ومياه شرب مبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المراجعين، خاصة مع تزامن العيد مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف. وحرصت كذلك على توفير التسهيلات اللازمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات.



كوادر بيطرية

في إطار المحافظة على سلامة الغذاء، وفرت البلدية كوادر بيطرية متخصّصة في جميع المسالخ لإجراء الفحوص اللازمة على الحيوانات قبل الذبح، ثم فحص اللحوم بعد الذبح للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. وتسهم هذه الإجراءات في ضمان وصول لحوم سليمة وصحية إلى المستهلكين، والحد من أي مخاطر صحية محتملة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمات الذبح في المسالخ الرسمية المعتمدة، لما توفّره من رقابة بيطرية وإجراءات صحية متكاملة تضمن سلامة الأضاحي واللحوم، فضلاً عن دورها في المحافظة على النظافة العامة، والتخلص الآمن من المخلفات، بما يحقق أعلى مستويات الصحة العامة خلال أيام العيد.



مواعيد العمل

تستقبل المسالخ الجمهور يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً طوال أيام عيد الأضحى المبارك. وخصّصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح «الهلال الأحمر» والطلبات الواردة عبر التطبيقات الذكية.