الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة وأمير الكويت يتبادلان خلال اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

28 مايو 2026 00:35

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للجميع، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالخير واليمن والبركة وعلى شعوب العالم أجمع بالأمن والازدهار. 

كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
أمير الكويت
عيد الأضحى المبارك
الإمارات
الكويت
