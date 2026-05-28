الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك
28 مايو 2026 16:31

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام صباح اليوم، في ثاني أيام عيد الأضحى، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموّه بهذه المناسبة المباركة. وتقبّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمّتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات. حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
حاكم رأس الخيمة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات
المصدر: وام
الأضحى المبارك
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
أوكرانيا: قصفنا مصفاة نفط في روسيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا: قصفنا مصفاة نفط في روسيا
اليوم 17:54
شعار شركة "ميتا"
الترفيه
"ميتا" تعلن ميزات مدفوعة على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"
اليوم 17:41
تصاعد الدخان إثر غارات إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية توقع 14 قتيلا في لبنان
اليوم 17:31
سائحة تستخدم مروحة محمولة لمكافحة موجة الحر في مدريد
الترفيه
الأمم المتحدة تحذّر من استمرار موجات الحر
اليوم 17:15
نهائي الأبطال في بودابست.. ما كان مستحيلاً قد يصبح واقعاً!
الرياضة
نهائي الأبطال في بودابست.. ما كان مستحيلاً قد يصبح واقعاً!
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©