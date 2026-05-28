سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام صباح اليوم، في ثاني أيام عيد الأضحى، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموّه بهذه المناسبة المباركة. وتقبّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمّتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات. حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.