حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الفضيلة من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن ممثلي الطوائف الدينية ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن تهانيهم الخالصة إلى سموه بحلول عيد الأضحى المبارك العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، وعدد من الشيوخ وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.