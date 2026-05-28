الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

28 مايو 2026 21:46

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه اليوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

المصدر: وام
