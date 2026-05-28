«كهرباء ومياه دبي» تسهم في تدوير 1.3 مليون عبوة

دبي (الاتحاد)

أسهم موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي في تدوير 412.041 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم خلال عام 2025، وذلك من خلال آلات التدوير الذكية التي توفرها الهيئة في عدد من مبانيها، وتعمل عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقوم الآلة بقراءة رمز الاستجابة السريعة من التطبيق، ليحصل الموظف على نقاط مقابل كل عملية إعادة تدوير، تؤهله لدخول سحوبات شهرية والفوز بجوائز قيّمة، وذلك في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وحرصها على ترسيخ ممارسات مستدامة، سواء في بيئة العمل أو المنزل.

ومنذ تركيب هذه الآلات في أكتوبر 2022 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، أسهم الموظفون في تحويل أكثر من 19 طناً من النفايات بعيداً عن المكبات، من خلال إعادة تدوير أكثر من 1.3 مليون عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم.

تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة النفايات وتدويرها وتحويلها إلى طاقة، وتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية. كما تنسجم مع استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

تُمثّل استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً يوجّه جهودها نحو توسيع نطاق تطبيقات الاقتصاد الدائري، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالتوازي مع حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وترتكز الاستراتيجية على خمسة مبادئ رئيسية: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، تحسين إدارة الأصول، الحفاظ على القيمة والمعالجة في نهاية دورة حياة المنتج، تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه، وتفعيل الشراكات الدائرية.