علوم الدار

الفجيرة تشهد حراكاً سياحياً استثنائياً في العيد

مقومات طبيعية فريدة تتميز بها الفجيرة (من المصدر)
29 مايو 2026 01:08

الفجيرة (وام)

أكدت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة تسجيل المنشآت الفندقية والمنتجعات الشاطئية في الإمارة نسب إشغال مرتفعة قاربت السعة الكاملة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الفجيرة حركة سياحية نشطة وإقبالاً متزايداً من الزوار من داخل الدولة وخارجها، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية للإمارة كوجهة سياحية مفضلة، مدعومة بتطور بنيتها التحتية وتنوع مرافقها الفندقية والترفيهية والطبيعية.
وأضافت الدائرة أن هذا الإقبال المتزايد يعكس الثقة المتنامية بالفجيرة كوجهة سياحية آمنة ومتكاملة على مدار العام، مستفيدة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتميز بها، حيث تلتقي السلاسل الجبلية الممتدة مع السواحل المطلة على بحر عُمان، مما يوفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الأنشطة البحرية والجبلية والترفيهية، وأوضحت أن تنوع المنتج السياحي الذي يجمع بين المواقع الأثرية والتراثية، والوجهات الحديثة، والشواطئ والجبال، قد أسهم في تعزيز جاذبية الإمارة واستقطاب المزيد من الزوار.
وشهدت المراكز التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في مختلف مناطق الإمارة حركة ملحوظة من المواطنين والمقيمين والسياح، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد في الفجيرة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والفعاليات المصاحبة، في ظل توفر خدمات سياحية متكاملة وبنية تحتية حديثة تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار.
وبينت الدائرة أن الحراك السياحي الذي تشهده الإمارة خلال عطلة العيد يسهم في ترسيخ حضور الفجيرة على الخريطة السياحية الإقليمية، ويدعم بشكل مباشر الجهود المستمرة لتطوير القطاع السياحي بوصفه أحد الروافد الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

