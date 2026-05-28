الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
28 مايو 2026 22:07

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش
حاكم أم القيوين يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما حضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
حاكم الفجيرة
التهاني
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 22:07
«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تواصل رسالتها الإنسانية وتحتفل بالعيد مع مرضى فلسطينيين بالعريش
اليوم 21:56
حاكم أم القيوين يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 21:46
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
اليوم 21:28
محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©