استقبال القادمين إلى دبي بـ«ختم العيد»

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، سير العمل في مطار دبي الدولي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاطلاع على جاهزية فرق العمل وسلاسة الإجراءات التشغيلية في صالات القادمين والمغادرين.

رافق معاليه خلال الجولة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، إلى جانب عدد من قيادات القيادة العامة لشرطة دبي، بينهم اللواء مروان جلفار، والعميد خبير حامد الهاشمي، إضافة إلى مساعدي المدير العام وكبار الضباط من الجانبين.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن التواجد الميداني المشترك مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة دبي يأتي للتأكد من جاهزية منظومة العمل ومرونتها بما يضمن راحة المسافرين.

وشهدت الجولة استقبال القادمين بختم «العيد في دبي»، ضمن المبادرة التي تنظمها إقامة دبي لإضفاء أجواء احتفالية على تجربة الوصول وتعزيز الانطباع الإيجابي عن دبي كوجهة عالمية رائدة.