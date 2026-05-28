الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مبادرات مجتمعية ترسِّخ الهوية الإماراتية وروح التلاحم بدبي

المجالس تسهم في إحياء العادات والتقاليد الإماراتية (من المصدر)
29 مايو 2026 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العيد في أبوظبي.. بهجة ونشاط وحيوية
استقبال القادمين إلى دبي بـ«ختم العيد»

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضمن فعاليات «موسم الوُلفة»، مبادرة مجتمعية صباح أول أيام العيد في عدد من مجالس الأحياء بدبي، لإحياء عادة تبادل التهاني بين الأهالي والجيران بعد صلاة العيد مباشرة، في مشهد يعكس روح المجتمع الإماراتي القائم على القرب والتواصل وصلة الرحم.
وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الألفة بين أفراد المجتمع، وإحياء العادات الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية في أجواء يسودها الود والمحبة والتقارب الإنساني.
وأقيمت الفعالية في كل من: مجلس الراشدية، ومجلس الخوانيج، ومجلس حتا، حيث استقبلت المجالس الأهالي والجيران لتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب تقديم الضيافة الإماراتية التقليدية من القهوة العربية والفوالة والحلوى، في أجواء تجسد قيم الكرم الإماراتي، وتعكس جمال المجالس بوصفها مساحة إنسانية تجمع الناس، وتقرب بينهم.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لروح موسم «الوُلفة»، الذي جسّد على مدار الموسم أجواءً مجتمعية أعادت إحياء تفاصيل الحياة الإماراتية الأصيلة، وعززت حضور المجالس كمساحات إنسانية تجمع الأهالي والجيران حول قِيم الألفة والتواصل والترابط، في مشهد يعكس روح دبي كمجتمع يحتفي بقيمه وهويته، ويعزز القرب بين أفراده وأجياله المختلفة في أجواء يسودها التلاحم وجودة الحياة.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تنسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، وترسيخ منظومة اجتماعية مستدامة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة، وتحافظ على الهوية الإماراتية والقِيم المجتمعية الأصيلة.
كما أشارت الهيئة إلى أن المجالس المجتمعية تمثل أحد أهم المساحات الإنسانية التي تجمع الأهالي، وتعزِّز الروابط الاجتماعية بين سكان الأحياء، وتسهم في خلق تواصل مباشر وقريب بين مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الاستقرار الأسري، ويعزز روح الانتماء والتلاحم المجتمعي.
وأكدت الهيئة أن استدامة هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية تعكس حرص دبي على الحفاظ على موروثها الثقافي والاجتماعي، ونقله إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية، وجودة الحياة والعمل المجتمعي المستدام.

المبادرات المجتمعية
الإمارات
الهوية الإماراتية
هيئة تنمية المجتمع
دبي
هيئة تنمية المجتمع في دبي
مجالس الأحياء
موسم الولفة
العيد
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني بانتظار موافقة ترامب
29 مايو 2026
جانب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق
29 مايو 2026
كايا كالاس
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد
29 مايو 2026
طفل يستمتع بالبرودة عند نافورة باركاشيا في روما (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: درجات الحرارة تقترب من مستويات قياسية
29 مايو 2026
مبنى مدمر جراء غارة إسرائيلية على بيروت - أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة إسرائيلية على بيروت
29 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©