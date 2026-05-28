الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً مع وزير الخارجية الكويتي

29 مايو 2026 00:54

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.
وتم، خلال الاتصال، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشدداً على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

المصدر: وام
