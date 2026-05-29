الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات وإسواتيني توقّعان مذكرة للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول

الإمارات وإسواتيني توقّعان مذكرة للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول
29 مايو 2026 17:28

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.
وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومن جانب مملكة إسواتيني صاحبة السمو الملكي الأميرة لينديوي، وزيرة الداخلية.

أخبار ذات صلة
سلطان العميمي وبربارا ميخالاك يستعرضان جسور الأدب والترجمة بين الإمارات وبولندا في "وارسو الدولي للكتاب"
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يعكس حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة.

المصدر: وام
الإمارات
إسواتيني
مذكرة تفاهم
إعفاء
إعفاء من التأشيرة
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في علم الكون
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يرصد أسرار الكون من انفجارات النجوم
اليوم 19:31
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران
اليوم 19:15
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
الرياضة
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
اليوم 19:15
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
اليوم 18:58
قصف إسرائيلي على قرى في لبنان
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار "مدخل أساسي" لأي خطوة
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©