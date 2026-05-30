السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر بوفاة عبدالله بن حمد العطية

رئيس الدولة ونائباه
30 مايو 2026 08:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الأسبق.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بوفاة عبدربه منصور هادي
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيبال بذكرى يوم الجمهورية

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
قطر
أمير قطر
آخر الأخبار
السعودية تعلن نجاح موسم حج 2026
الأخبار العالمية
السعودية تعلن نجاح موسم حج 2026
اليوم 10:53
"الفارس الشهم 3" تستقبل محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة عيد الأضحى
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تستقبل محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 10:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
ألمانيا تدرس فرض قواعد جديدة على استخدام الأطفال للشاشات
اليوم 09:37
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 09:08
صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مركز والتر ريد الطبي في يوم زيارته، في بيثيسدا، ماريلاند.
الأخبار العالمية
الطبيب الرئاسي: ترامب يتمتع بـ"صحة ممتازة"
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©