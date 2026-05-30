مجمع الشارقة للغة العربية يستعرض جهود الإمارة لدعم لغة الضاد في معرض وارسو للكتاب

نظّم مجمع الشارقة للغة العربية، ضمن مشاركة إمارة الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، ندوة ثقافية متخصصة بعنوان «جهود إمارة الشارقة في دعم اللغة العربية والتمكين لها» بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من جامعتي وارسو وكراكوف، إلى جانب عدد من طلبة الدراسات العربية والمهتمين باللغة والثقافة العربية في بولندا.

استعرضت الندوة، التي نظمت بالتعاون مع جامعة كراكوف، بحضور أكاديميين وطلاب وباحثين من مختلف المؤسسات التعليمية البولندية، الرؤية الثقافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وجهوده المتواصلة في خدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تأسيس المجامع والمراكز اللغوية في عدد من الدول العربية والأوروبية، ودعم المشاريع العلمية والمعرفية التي تسهم في الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها.

وتناولت الندوة تجربة إمارة الشارقة في إنشاء بيوت الشعر في عدد من الدول العربية ودورها في رعاية الحركة الأدبية والشعرية إلى جانب استعراض المكانة الثقافية التي حققتها خلال العقود الماضية حتى أصبحت مركزاً عربياً ودولياً للثقافة والمعرفة والكتاب وحاضنة للمبادرات الفكرية والإبداعية.

وسلط المشاركون الضوء على جهود مجمع اللغة العربية بالشارقة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال برامجه الأكاديمية والتدريبية ومشروعاته الدولية وشراكاته مع الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم بما يعزز انتشار اللغة العربية، ويخدم حضورها في الأوساط الأكاديمية العالمية.

وشهدت الندوة مداخلات لعدد من الطلبة البولنديين الدارسين للغة العربية الذين عرضوا تجاربهم الشخصية في تعلم اللغة وتحدثوا عن تجربتهم الدراسية في الشارقة حيث استضاف المجمع دفعتين من طلاب وطالبات جامعة كاراكوف سابقا وتركز حديثهم على المبادرات الثقافية والتعليمية التي أطلقتها إمارة الشارقة لتعزيز اهتمامهم بالدراسات العربية والانفتاح على الثقافة العربية.

وتطرقت الندوة إلى التعاون العلمي القائم بين المؤسسات الأكاديمية البولندية ومجمع اللغة العربية بالشارقة، لاسيما ما يتعلق بالإشراف الأكاديمي على طلبة الماجستير والباحثين، وتوفير المراجع والكتب العلمية التي توثق جهود الشارقة ومبادراتها الثقافية واللغوية، بما يسهم في إثراء الدراسات الأكاديمية المتخصصة في اللغة العربية وآدابها.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام الطلبة والباحثين المشاركين الذين قدموا مداخلاتهم وأسئلتهم حول واقع تعليم اللغة العربية في أوروبا وأشادوا بالدور الريادي الذي تضطلع به إمارة الشارقة في دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها العالمي.