شرطة دبي تبحث مع شركات التوصيل تعزيز السلامة المرورية

دبي (الاتحاد)



أكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي على نشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنُّب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة.

جاء ذلك خلال لقاء القيادة العامة لشرطة دبي مع الشركات المتخصصة في توصيل الطلبات «طلبات، وديليفرو، ونون والشركات اللوجستية الأخرى»، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض العميد عصام العور، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من قبل السائقين، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء قيادة هذا النوع من الدراجات النارية، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، والمخاطر التي قد تُسببها على الطريق، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، وتجنُّب مخاطر الاستخدام غير الآمن وتوافر وسائل الأمان والسلامة، ودور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنّب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل خلال الفترة الماضية.

ونوّه العميد عصام العور، إلى ضرورة توعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، مؤكداً أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة مركبة لا تتوافر فيها اشتراطات وإجراءات السلامة المرورية، وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، كل ذلك يُشكّل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.



اشتراطات وإجراءات

وفي الختام، أكد العميد عصام العور أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون وتسخير جميع الإمكانات، والخروج بعدة مقترحات ومخرجات للحدّ من الحوادث المتعلقة بأصحاب شركات التوصيل، وبالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها أن تخدم الصالح العام.

يُذكر أن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات أطلقتا عدداً من مبادرات السلامة المرورية، بهدف تشجيع سائقي دراجات التوصيل وتحفيزهم على الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة والمتعلقة بالصحة والسلامة، وتكثيف التدريب لسائقي الدراجات وتطبيق أفضل المعايير في مجال بيئة العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم على حسن القيادة في الطرق بما يمكن من خلاله تحقيق بيئة آمنة على الطرق، عبر إطلاق جائزة للشركات والسائقين الملتزمين بمعايير السلامة، وذلك لتحقيق أهداف ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وخفض المخالفات المسلكية والمرورية لهذه الفئة من السائقين.