خبراء يستشرفون «مستقبل المدن الذكية وإنترنت الأشياء» في دبي

حمدان الغسيه
31 مايو 2026 01:42

 دبي (الاتحاد)

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في مركز استشراف المستقبل، ورشة عمل عن بُعد بعنوان «استشراف مستقبل المدن الذكية وإنترنت الأشياء»، بحضور العميد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، ونائبه المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، ومشاركة أكثر من 150 ضابطاً وضابط صف وموظفين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلين من فرق العمل واللجان والمجالس في شرطة دبي. 
وأوضح العميد حمدان الغسيه، أن هذه الجلسة تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية في جعل دبي الأكثر استعداداً للمستقبل، لافتاً إلى أن العالم اليوم يشهد توسعاً حضرياً غير مسبوق وتحولات سكانية متسارعة، أصبحت فيه المدن في قلب التحديات التنموية العالمية، إذ لم تَعُد مجرد مساحات عمرانية، بل تحوّلت إلى منظومات متكاملة تؤثّر في الاقتصاد والهوية وجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، ومن هذا المنطلق برزت إمارة دبي كنموذج متقدم في استشراف مستقبل المدن، عبر تبنِّي رؤية حضرية شاملة توازن بين النمو السكاني والتنوع الديموغرافي والاستدامة البيئية، وتضع الإنسان في صميم التخطيط العمراني وصنع القرار الحضري.

التطورات التكنولوجية

أوضح العميد حمدان الغسيه أنه، وفي ضوء تلك التطورات التكنولوجية، كان لا بدّ من مواكبتها والمُضي قُدماً نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون «الشرطة الأكثر ابتكاراً وتميزاً عالمياً»، عبر تطوير الجاهزية الميدانية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومتين الأمنية والإدارية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي المستقبلية، ويعزّز جودة الحياة في الإمارة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع مستويات الأداء والجاهزية، ويضمن استدامة الريادة والتميز في تقديم الخدمات الأمنية الذكية للمجتمع.
ومن جانبه، أكد المقدم عمر بالعبيدة السويدي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص بشكل مُستمر على تطوير عمليتها الشرطية المُختلفة عبر تبنِّي أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتخدم القطاعات كافة إلى جانب القطاعات الأخرى التي تُقدم خدمات تساهم في إسعاد المتعاملين، بما يعزّز من مؤشر الثقة في الشرطة، ورفع مؤشر الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

صياغة الرؤية الهادفة
بيّن المقدم عمر بالعبيدة أن مركز استشراف المستقبل يُعد شريكاً استراتيجياً في صياغة الرؤية الهادفة إلى تحقيق الريادة في العمل الشرطي، من خلال عقد اللقاءات والخلوات وورش العمل مع مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الخروج بأفكار جديدة ومُبتكرة لدعم وتطوير منظومة العمل الشرطي، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية.

