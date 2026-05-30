الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للتأهيل لـ «الاتحاد»: الأسرة حصن لوقاية الأبناء من تعاطي التبغ

الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من مخاطر التبغ (من المصدر)
31 مايو 2026 01:43

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للتأهيل، أنه في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، تعتبر الأسرة خط الدفاع الأول والأكثر تأثيراً في وقاية الأبناء من تعاطي التبغ، ويولي المركز أهمية كبيرة لإشراك الأسرة ودعم المجتمع، مما يشجع المشاركة الفاعلة من الأفراد والمقربون إليهم في رحلة التعافي. وذكر أن الدعم الأسري والمجتمعي يلعب دوراً محورياً في نجاح رحلة التعافي واستدامتها، ذلك أن التزام المريض واستعداده للاستمرار في العلاج يزيد عندما تكون الأسرة شريكة في الخطة العلاجية. كما يساعد كلٌّ من الوعي الأسري ومهارات التواصل الإيجابي، التي يحرص المركز على رفد الأفراد بها، في تقليل فرص الانتكاس بعد استكمال الخطة العلاجية لدى المركز. 

وقال يوسف الذيب الكتبي، في حواره مع «الاتحاد»: «من واقع خبرتنا، فإن المرضى الذين يحظون بدعم قوي من أسرهم ومجتمعهم يحققون نسب تعافٍ أعلى بكثير من غيرهم؛ لذا نؤمن بأن الحديث مع الأسرة هو الخطوة الأولى نحو حياة أفضل». وأضاف: «أعتقد شخصياً أن الانتشار لأصنافٍ مجهولة من منتجات التبغ الجديدة التي يُروَّج لها بأنها آمنة وقانونية، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين البديلة بين فئة الشباب والمراهقين، يمثل التحدّي الأبرز الذي تواجهه دولة الإمارات اليوم في الحد من استخدام التبغ، حيث باتت السيطرة عليها أمراً غير يسير. كما أن مخاطر استهلاكها قد يفوق مخاطر استهلاك منتجات التبغ التي تحمل الطوابع الرقمية التي يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ قبل توريدها للأسواق المحلية».
وتابع: «لذا نهدف في المركز الوطني للتأهيل إلى الحد من عبء مرض الإدمان من خلال الاستثمار في التثقيف المجتمعي والتوعية الرقمية وتنمية مهارات الحياة، حيث نؤمن بأن خدمات الوقاية والتوعية لا تقل أهمية عن الخدمات العلاجية».
وأكد أن رؤية واستراتيجية المركز بشكل كامل تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى الوصول إلى المجتمع الأكثر ازدهاراً عبر تعزيز منظومة تمكين اجتماعية متقدمة، تركز على: الصحة، التعليم، والترابط الأسري والتسامح. وتماشياً مع عام الأسرة، نعمل في المركز على تقديم خدمات نوعية للأسر لتوعيتها بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع، وأهمية توفير بيئة منزلية تعتمد على التواصل مع الأبناء والتشجيع على السلوكيات والمهارات الإيجابية، إضافةً إلى ذلك، يجسّد حصول المركز على اعتماد CARF الدولي لمدة ثلاث سنوات لبرامج علاج الإدمان وإعادة التأهيل التزامه بأعلى المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، ويعكس مكانته الرائدة في مجال علاج الإدمان وإعادة التأهيل القائم على الأدلة العلمية.

الشراكات أساس النجاح 

أخبار ذات صلة
نظّمتها وزارة العدل.. ورشة حول «حماية الأسرة في ظل قانون الأحوال الشخصية»
«سلامة الطفل»: التسوّق الإلكتروني للأطفال يحتاج إلى إشراف أسري

اعتبر يوسف الذيب الكتبي، الشراكات الاستراتيجية أساس نجاح أي جهد وقائي أو علاجي، ولاسيّما عندما يتعلّق الأمر بمكافحة التبغ، الذي تتسم سلسلة توريد منتجاته بالتعقيد وتنوع قنوات التسويق، ما يجعله تحدياً يستدعي تضافر الجهود على الصعيد الوطني، مضيفاً: لذا نعمل في المركز بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية في الدولة لدعم تنفيذ سياسات مكافحة التبغ، وتنفيذ مبادرات توعية في المدارس والجامعات. كما يشارك المركز الوطني للتأهيل، بصفته مركزاً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية منذ 2017، في تبادل المعرفة والخبرات مع شركاء إقليميين ودوليين، وتقديم الحلول المسندة بالبيانات بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية. كما نعمل في المركز مع المؤسسات التعليمية وجهات إنفاذ القانون، لتوحيد رسائل التوعية وتوسيع نطاق الوصول لخدماتنا. 
وقد أثبتت تجربتنا أن إشراك الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام يعزز أثر برامج الوقاية، ويسهّل عملية الإقلاع عن التدخين والتعافي، إذا إن التعافي ليس مسؤولية فردية بل جماعية.

الابتكار والممارسات 
قال يوسف الذيب الكتبي: نعمل في المركز على تعزيز الجودة، وتبني أفضل الممارسات في تقديم خدماتنا، حيث نوظّف الابتكار ونطوّر أنظمة تحليل البيانات لمتابعة المخرجات العلاجية بشكل مبكّر ودقيق ويمكّن الابتكار المركز من الانتقال من نموذج قائم على الاستجابة إلى نموذج وقائي استباقي قائم على البيانات. فمن خلال مراقبة البيانات والتحليل التشغيلي، يمكن فهم الأنماط الناشئة بشكل أفضل، والتغيرات في اتجاهات تعاطي التبغ، والمجالات التي نكون فيها أكثر حاجة للتوعية.

رعاية متكاملة
قال يوسف الذيب الكتبي: نطمح لأن يكون المركز الوطني للتأهيل مركز تميّز يستمر في وضع المعايير للرعاية المتكاملة في مجال علاج إدمان التبغ داخل الإمارات والمنطقة. ويسعى المركز إلى أن يلعب دوراً رائداً ليس فقط في العلاج، بل في الوقاية ودعم الجهود البحثية وصياغة السياسات، وإحداث تغيير إيجابي في كيفية تعامل المجتمعات مع قضايا تعاطي التبغ من منطلق علمي ومبني على أهمية المسؤولية المشتركة.
كما نهدف إلى جعل التعافي واقعاً ممكناً لكل من يحتاج إليه، وأن نقوي النسيج الاجتماعي بتمكين الأسر والمجتمعات، وأن نضمن أن تنشأ الأجيال القادمة في بيئة يسودها الوعي القوي والدعم المستدام، من خلال الاستمرار في تنفيذ الأنشطة التوعية والبرامج التعليمية لتواكب آخر المستجدات المتعلّقة بمنتجات التبغ، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم الجهود الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى توسيع الشراكات الدولية لتبادل الخبرات والمعارف وتضافر الجهود على المستوى الإقليمي.

اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ
الأسرة
التبغ
المركز الوطني للتأهيل
آخر الأخبار
وزير الدفاع الأميركي يتحدث خلال جلسة عامة لقمة حوار شانجريلا في سنغافورة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
طفل فلسطيني داخل خيام مهترئة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون صيفاً قاسياً في خيام متهالكة
31 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
31 مايو 2026
تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق
31 مايو 2026
رجال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية بطائرة مسيرة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
31 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©