الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية يتفقّد مجندي الدفعة الـ 24

حمود العفاري والضباط في صورة جماعية مع مجندي الخدمة الوطنية (من المصدر)
31 مايو 2026 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

اطّلع العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية في شرطة أبوظبي، على سير برنامج التدريب التخصصي لمجندي الخدمة الوطنية الدفعة الـ(24) الملتحقين بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمدينة العين، وذلك ضمن اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتطوير منظومة التدريب الأمني والعسكري، وتعزيز جاهزية المجندين وفق أحدث البرامج التأهيلية والتخصصية.
وكان في استقباله العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، وعدد من الضباط، واستمع إلى شرح حول البرامج والخطط التدريبية التي يتلقاها المجندون، وما تتضمنه من تدريبات ميدانية وعملية ومحاضرات تخصصية تسهم في تنمية مهاراتهم، ورفع مستوى كفاءتهم المهنية والأمنية، إلى جانب الاطّلاع على الأساليب الحديثة والتقنيات الذكية المستخدمة في العملية التدريبية.
وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، خلال لقائه بالمجندين، أهمية الالتزام والانضباط والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مشيداً بما لمسه من جدية وتفاعل خلال مراحل التدريب، ومؤكداً أن إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة في العمل الشرطي والأمني يُمثّل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز مسيرة الريادة والتميز المؤسَّسي. 

