الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أحمد العامري: الشارقة تعزّز حضور الثقافة الإماراتية عربياً وعالمياً

31 مايو 2026 01:42

وارسو، بولندا (الاتحاد)

أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرض وارسو الدولي للكتاب تُمثّل محطة جديدة في مسار المشروع الثقافي الذي تقوده الإمارة منذ عقود، وترجمةً عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي وضع الثقافة في قلب مشروع الشارقة التنموي، ورسّخ الكتاب والمعرفة باعتبارهما أساساً لبناء الإنسان وتعزيز الحوار بين الحضارات. 
وأشار العامري إلى أن حضور الشارقة الثقافي دولياً يعكس صورة دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها الثقافية المتنامية على المستوى العالمي، ويقدّم نموذجاً إماراتياً يقوم على الانفتاح والتبادل المعرفي والاستثمار المستدام في الثقافة وصناعة الكتاب. وأضاف أن معارض الكتب الدولية أصبحت من أبرز المنصات التي تتيح للإمارات أن تقدّم صوتها الثقافي إلى العالم، وأن تبني من خلالها شراكات طويلة المدى مع مؤسسات النشر والترجمة والثقافة في مختلف القارات.
ونوّه العامري بالدور القيادي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في ترسيخ هذا الحضور الدولي وتعزيزه، مشيراً إلى أنها قادت خلال السنوات الماضية جهوداً نوعية أسهمت في تطوير قطاع النشر الإماراتي، وتوسيع حضور الكتاب الإماراتي والعربي عالمياً، وبناء شبكة علاقات مهنية وثقافية واسعة مع أبرز المؤسسات والناشرين حول العالم. 
وقال العامري: إن الإقبال الكبير الذي شهدته مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي لمعرض وارسو الدولي للكتاب 2026 عكس حجم الاهتمام الذي تحظى به الثقافة الإماراتية والعربية لدى الجمهور البولندي والأوروبي.

وزير الدفاع الأميركي يتحدث خلال جلسة عامة لقمة حوار شانجريلا في سنغافورة
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
طفل فلسطيني داخل خيام مهترئة في مدينة غزة
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: أهالي غزة يواجهون صيفاً قاسياً في خيام متهالكة
سفن تجارية في مضيق هرمز
هيئات دولية تحذّر من نقص حاد بالوقود إذا بقي «هرمز» مغلقاً
تصاعد الدخان من جنوب لبنان عقب غارات إسرائيلية
لبنان: نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق
رجال الإنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية بطائرة مسيرة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
