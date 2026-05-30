خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الشامسي

العين (وام)



حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه خلف راشد النايلي الشامسي، بمناسبة زفاف نجليه، راشد على كريمة أحمد راشد النايلي الشامسي، وسالم على كريمة سعيد دنان النايلي الشامسي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في مركز أدنيك العين في منطقة العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.