الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
"شرطة دبي" تُعيد لمسافرة عربية حقيبة تحوي 20 ألف دولار و150 غراماً من الذهب

31 مايو 2026 11:44

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، من إعادة البسمة إلى مسافرة عربية، بعد توصلهم إليها وتسليمها حقيبتها التي فقدتها في مبنى المطار 1، وبكامل مقتنياتها الثمينة. وأوضح العقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، أن أحد الموظفين عثر على حقيبة سوداء في أحد المناطق المفتوحة، وبالبحث في مقتنياتها، تبين احتواؤها على مبلغ 20 ألف دولار، و150 جرام ذهب، ومبالغ مالية لعملات أخرى، وهواتف نقالة من علامات تجارية مُختلفة، ووثائق شخصية. لافتاً إلى أن الوثائق أظهرت هوية المرأة صاحبة الحقيبة، لكن العثور عليها والتواصل معها تطلب تشكيل فريق عمل للبحث في خط سيرها بغية إيصال الحقيبة إليها، خاصة وأنهم لم يتلقوا أي بلاغ عن مفقودات بهذه المواصفات. وأضاف العقيد فيصل الدوسري قائلاً " تم إبلاغ غرفة العمليات واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى صاحبة الحقيبة والتواصل معها، ليتبين أنها على وشك مغادرة أراضي الدولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي في حالة قلق شديد لفقدانها الحقيبة وعدم إلمامها بكيفية التصرف، وتخشى عدم لحاقها بالرحلة." وسملت شرطة دبي الحقيبة للمسافرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من امتلاكها لكافة التصريحات والأوراق. وأعربت المسافرة عن سعادتها وامتنانها لجهود شرطة دبي وحرصهم على إعادة المقتنيات وإسعاد المسافرين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
مطار دبي الدولي
