الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلق التسجيل في «أبطال الغد»

2 يونيو 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إطلاق برنامج «أبطال شرطة الغد» في نسخته الثامنة لعام 2026، وبدء التسجيل للطلاب والطالبات من المواطنين ضمن الفئة العمرية من 11 إلى 15 عاماً، وذلك تمهيداً لانطلاق فعاليات البرنامج في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل.
وأكدت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن التسجيل في البرنامج متاح، إذ يأتي البرنامج في إطار حرص شرطة أبوظبي على استثمار طاقات ومواهب الشباب خلال الإجازة الصيفية، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية لديهم.
وأشارت إلى أن البرنامج يوفر بيئة تدريبية وتعليمية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطلاب، وتعزيز روح الفريق الواحد، وتنمية الثقة بالنفس، من خلال التدريب على المهارات الشرطية والتدريبات العسكرية والأنشطة الرياضية والبدنية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتنشئة الأمنية، وتعزيز حب العلم والمعرفة. 
ودعت أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم للاستفادة من البرنامج، الذي يُعد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل، يتحلى بالقيم الوطنية والمسؤولية المجتمعية.

