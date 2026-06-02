الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منحته وساماً تقديراً لإسهاماته.. قيادة العمليات الخاصة الأميركية تكرّم اللواء الركن مسلم الراشدي

منحته وساماً تقديراً لإسهاماته.. قيادة العمليات الخاصة الأميركية تكرّم اللواء الركن مسلم الراشدي
2 يونيو 2026 12:20

كرّمت قيادة العمليات الخاصة الأميركية، اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته «وسام قيادة العمليات الخاصة الأميركية»، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال، ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. تسلّم الراشدي الوسام، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية.

ويُمنح الوسام -الذي يقلده قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية- إلى الأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال العمليات الخاصة، بمن فيهم الشركاء الدوليون الداعمون للمهام المشتركة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية
مسلح يقتل 6 أشخاص ثم ينتحر بولاية أيوا الأميركية

وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأميركية، بدور اللواء الركن مسلم الراشدي في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك مع قوات العمليات الخاصة الأميركية، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة.

المصدر: وام
الإمارات
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
علوم الدار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
اليوم 16:02
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
اليوم 15:58
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اليوم 15:56
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
علوم الدار
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
اليوم 15:49
«الجوجيتسو» يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد
الرياضة
«الجوجيتسو» يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©