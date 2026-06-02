الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يستقبل سفيرة مالطا لدى الدولة

2 يونيو 2026 14:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. وأثنى سموه على جهود سعادة السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية. من جانبها، عبّرت سعادة ماريا كاميليري كاليا، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدةً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظيت به من تعاون ودعم خلال فترة عملها لدى الدولة.

