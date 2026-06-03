خليفة بن طحنون بن محمد يقدِّم واجب العزاء في وفاة محمود أحمد القيسية

قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له الدكتور محمود أحمد القيسية.





وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ربدان في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كما قدَّم واجب العزاء لأسرة الفقيد كل من معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، واللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، والشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان.



