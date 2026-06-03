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علوم الدار

524 ألف راكب في وسائل النقل بعجمان

خطة تشغيلية مرنة ومتابعة ميدانية مكثفة (وام)
4 يونيو 2026 01:35

عجمان (وام)

سجلت هيئة النقل في عجمان نمواً ملحوظاً بنسبة 19% في أعداد مستخدمي وسائل النقل المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث نقلت 524.006 ركاب مستفيدة من خطة تشغيلية مرنة ومتابعة ميدانية مكثفة.
واستحوذت مركبات الأجرة على النصيب الأكبر من حركة النقل بواقع 452.632 راكباً بفضل انتشارها الواسع وسهولة الحجز الذكي، في حين بلغ عدد مستخدمي خدمات النقل العام والبحري 71.374 راكباً تنقلوا عبر الخطوط الداخلية والخارجية وخدمة العبرة وخطي أبوظبي والعين.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن الأرقام المحققة تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية وقدرتها العالية على التعامل بمرونة مع فترات الذروة، مشيراً إلى سعي الهيئة المستمر لتطوير خدماتها عبر حلول ذكية ومتكاملة تدعم جودة الحياة، وتنسجم تماماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في ترسيخ تنقل حضري مستدام وآمن ومريح لجميع شرائح المجتمع.

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