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علوم الدار

شرطة دبي تعزّز الوعي بين طلبة المدارس

شرطة دبي تعزّز الوعي بين طلبة المدارس
4 يونيو 2026 01:36

دبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية شرطة دبي سلسلة من الورش التطبيقية والتوعوية الميدانية في عدد من مدارس دبي، يُقدمها الطلبة المرشحون والمرشحات بالأكاديمية، بما يسهم في دعم توجه القيادة العامة لشرطة دبي في أن تكون دبي «المدينة الآمنة».
وتُجسّد هذه الورش التطبيقية والتوعوية، التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع مركز حماية الدولي ومبادرة «أمن المدارس» وقسم الشرطة المجتمعية، ترجمة عملية للمناهج الشرطية والأمنية، من خلال تفعيل الجوانب التطبيقية وتحويلها إلى ممارسات ميدانية تدعم مُخرجات التعليم، بما في ذلك مساق «دور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة»؛ وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ يمتلك المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات السلوكية والأمنية المتجددة.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الورش أثراً إيجابياً ملموساً في رفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس تجاه السلوكيات والممارسات الخاطئة، وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة الإيجابية، كما تسهم في صقل مهارات الطلبة المرشحين والمرشحات في مجالات العرض والتقديم والتواصل الفعّال والحوار البنّاء، وتمكينهم من أداء دورهم التوعوي والمجتمعي بكفاءة، بما يعزّز مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة الأمن والاستقرار.
وانطلقت التوعية الميدانية في كل من مدرسة القيم للبنات، ومدرسة أسماء بنت النعمان، حيث قدم مرشحو ومرشحات الأكاديمية، محاضرات وجلسات تفاعلية لطلبة المدارس، استفاد منها ما يقرب من 240 طالباً وطالبة. تناولت عدداً من القضايا المجتمعية والسلوكية المهمة، من أبرزها التنمر، والاستخدام الخاطئ للسكوترات، والابتزاز الإلكتروني، وجرائم الاحتيال، إلى جانب تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص أكاديمية شرطة دبي على ترسيخ الجانب التطبيقي والتوعوي لدى الطلبة المرشحين، وإكسابهم مهارات القيادة والتواصل والثقة بالنفس، من خلال الاحتكاك المباشر بالمجتمع، والمشاركة في تقديم رسائل توعية هادفة تُسهم في بناء الشخصية الأمنية الواعية والقادرة على التأثير الإيجابي. كما ركزت الورش على إعداد الطلبة للمستقبل، عبر تنمية مهارات الحوار والإقناع والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، بما ينسجم مع توجهات شرطة دبي في الاستثمار بالكفاءات الوطنية الشابة.

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