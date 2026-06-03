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مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لـ «الاتحاد»: الإمارات ترسِّخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين جودة الحياة وصناعة مستقبل أكثر استدامة
4 يونيو 2026 01:39

آمنة الكتبي (دبي) 

أكد سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أن ريادة دولة الإمارات في سباق الذكاء الاصطناعي جاءت نتاج رؤية استباقية طموحة، تم تنفيذها على أرض الواقع عبر استراتيجية وطنية متكاملة حوّلت الفُرص إلى مشاريع ومبادرات مؤثرة، وأسّست لمنظومة متقدمة تدعم الابتكار وتسرّع تبنِّي التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في الكفاءات، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير التشريعات والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الحياة وصناعة مستقبل أكثر استدامة، مشيراً أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة مكَّن الجهات الحكومية والخاصة من تبنِّي حلول الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، ما انعكس على تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتحفيز بيئة الأعمال والابتكار. 
وأكد الفلاسي أن المرحلة المُقبلة ستُركّز على توسيع نطاق الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى أداة يومية داعمة لصنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في صناعة مستقبل هذا القطاع على المستوى الدولي.
وأوضح أن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تُشرف عليه مؤسّسة دبي للمستقبل، يعمل بالتعاون مع شركائه من القطاعين الحكومي والخاص على تسريع توظيف التقنيات الناشئة في القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزية المواهب الوطنية، بما يرسّخ مكانة دبي والإمارات وجهة عالمية لتطوير حلول المستقبل.
وقال: إن المركز نجح في إعداد قيادات وطنية متمكنة في هذا المجال من خلال مبادرة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بدبي، التي تهدف لتمكينهم في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تُسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، ورفع جودة الحياة، مشيراً إلى الدورة الثانية من برنامج مسرّعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، التي استقطبت شركات تكنولوجية من الإمارات والعالم، عملت على تطوير مشاريع وحلول توظّف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء القطاع الحكومي على مستوى إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.
وأضاف: تم اختيار الشركات التكنولوجية للمشاركة في البرنامج الذي ينظّمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، من نحو 1300 مشاركة من روّاد الأعمال والمبتكرين والشركات التكنولوجية من حول العالم، كما تم اختيار تحديات الدورة الثانية من أصل 105 حالات استخدام مقترحة تقدّمت بها أكثر من 20 جهة حكومية، موضّحاً أن دولة الإمارات أصبحت من أهم الوجهات العالمية لاستضافة التجمّعات العالمية المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي.

«أسبوع دبي»

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أشار الفلاسي إلى أن «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي نظّمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي العام الماضي، بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك وخبير من حول العالم، وأكبر شركات التكنولوجيا العالمية، وأبرز الشركات الناشئة الواعدة، تضمّن 10 أحداث رئيسية في مختلف أنحاء دبي، وأكثر من 250 جلسة حوارية وورشة عمل، وشهد إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة واتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والشركات الناشئة، واستضافت فعالياته الخبراء والمبتكرين والمسؤولين والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات في دبي، فضلاً عن مشاركة العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة في فعالياته مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» و«أوبن أيه آي» و«جوجل» و«آي بي أم» و«أمازون» و«إنفيديا» و«كوهير»، وغيرها.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دبي
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