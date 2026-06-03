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«القيادة العليا بشرطة الشارقة» تناقش تطوير العمل وتحسين الخدمات

عبدالله بن عامر وأعضاء المجلس خلال الاجتماع (وام)
4 يونيو 2026 01:36

الشارقة (وام) 

ترأّس اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الرابع لمجلس القيادة العليا لعام 2026 الذي عقد أمس، بمقر القيادة بحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المشاريع المتعلقة بتطوير العمل الشرطي، وتحسين الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض مبادرات وخطط تسهم في دعم وتعزيز أمن المجتمع.
وأكد اللواء بن عامر أهمية مواصلة العمل وفق نهج متكامل يقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والشركاء، بالإضافة إلى أهمية تبني الحلول المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحولت إلى ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب الممارسات التطويرية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتميز، بما يواكب تطلعات الحكومة الرشيدة ورؤاها الرامية إلى بناء أسس قادرة على مواجهة جميع التحديات المستقبلية.

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