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علوم الدار

اتفاقية بين «طرق دبي» و«جافزا» لتنظيم العمل في حرم الطريق

الجانبان عقب توقيع الاتفاقية (وام)
4 يونيو 2026 01:39

دبي (وام)

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، لتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون ولتسهيل تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي. شهد توقيع الاتفاقية من قِبل «الهيئة» حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في «الهيئة»، ومن المنطقة الحرة لجبل علي، عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي. وقال حسين البنا، إن «الهيئة» تحرص على تعزيز البنية التحتية ضمن حرم الطريق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك المناطق التطويرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة. 

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