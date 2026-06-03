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«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» يستقبل طلبات المشاركة حتى 31 يوليو

حزمة من السياسات والممارسات الداعمة للأسرة (من المصدر)
4 يونيو 2026 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين استقبال طلبات المشاركة في دورته الرابعة حتى 31 يوليو 2026، وذلك للمؤسَّسات العاملة في القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على مستوى دولة الإمارات، وهي فرصة للمؤسّسات لترسيخ ريادتها والانضمام إلى الجهات الرائدة في دعم الوالدين في بيئة العمل.
ويهدف هذا البرنامج التطوعي إلى تشجيع المؤسّسات على تبنِّي أفضل الممارسات في بناء بيئات عمل داعمة للوالدين العاملين، وتكريم المؤسّسات الرائدة في تطبيق هذه الممارسات، بما يُسهم في ترسيخ بيئات عمل داعمة وشاملة ينعكس أثرها إيجاباً على الوالدين العاملين والأطفال والمجتمع والاقتصاد الوطني ككل.
وتكتسب الدورة الرابعة أهمية استثنائية بفضل الشراكة مع وزارة الأسرة، التي تتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتطبيق المرحلة التجريبية من توسعة البرنامج في المؤسّسات الحكومية للمرة الأولى. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات، وسعياً لترسيخ ثقافة بيئة العمل الداعمة للأسرة على مستوى الدولة، بالإضافة إلى السعي نحو الارتقاء بإطار عمل البرنامج ليُصبح معياراً عالمياً في هذا المجال.

التزام

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يحثّ البرنامج المؤسّسات التي حصلت على العلامة في الدورات السابقة لإعادة التقديم، وتجديد حصولها على العلامة أو تحسين سياساتها وممارسات العمل والارتقاء للحصول على علامة الجودة لـ«بيئة عمل داعمة للوالدين بلس»، التي تعكس التزام المؤسّسات بالمعايير العالمية.
ويُكرّم البرنامج المؤسّسات التي تتبنّى بيئات عمل داعمة وشاملة للوالدين العاملين، من خلال التطبيق الفعّال لسياسات تشمل ترتيبات العمل المرنة، ومراعاة احتياجات الأسر، والترحيب بعودة الأمهات والآباء الجُدد إلى العمل، وتعزيز إجازة الأبوّة، إلى جانب حزمة من السياسات والممارسات الأخرى الداعمة للأسرة، حيث يقيّم البرنامج المشاركين وفق هيكلية متكاملة تستند إلى أبحاث عالمية ومعايير دقيقة، تشمل إجازة الوالدية، وأنماط العمل المرنة، والرعاية الأسرية.

 

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