الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المعرض التعريفي لإكسبو بلغراد 2027

رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور المعرض التعريفي لإكسبو بلغراد 2027
4 يونيو 2026 16:20

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، المعرض التعريفي لمعرض إكسبو بلغراد 2027، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية صربيا.

واطلع والوفد المرافق خلال الجولة على الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض إكسبو بلغراد 2027، الذي سيقام خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 أغسطس 2027 تحت شعار "اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع".

كما اطلع معاليه على الرؤية العامة للمعرض وأهدافه ومحاوره الرئيسة، والمخطط العام لموقعه ومرافقه ومراحل تنفيذه، حيث يُعد إكسبو بلغراد أول معرض دولي متخصص تستضيفه جمهورية صربيا ومنطقة غرب البلقان، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية وأن يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح منظمو معرض إكسبو بلغراد 2027 أن رؤية المعرض تجسد أهمية تعزيز التواصل بين الشعوب وترسيخ قيم التفاهم والتعايش والتعاون الإنساني من خلال الرياضة والموسيقى والثقافة، إلى جانب دعم الابتكار والإبداع وإشراك الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة، مؤكدين أن استضافة الحدث تمثل محطة استراتيجية في مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية في جمهورية صربيا، وتسهم في تعزيز حضورها على الساحة الدولية وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وأشاد غباش بما يشهده مشروع إكسبو بلغراد 2027 من استعدادات وتنظيم متقدم، مؤكداً أن المعارض الدولية المتخصصة تمثل منصات عالمية للحوار الثقافي والإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وتسهم في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات الدولية وترسيخ قيم التفاهم والتعايش بين الشعوب.

أخبار ذات صلة
صقر غباش ورئيسة الجمعية الوطنية الصربية يبحثان تعزيز التعاون البرلماني ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم
صقر غباش يشيد بمواقف بلغراد الداعمة للإمارات ويؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية

وأكد معاليه أهمية المعارض الدولية المتخصصة في دعم الشراكات الاستراتيجية بين الدول، وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.

وأشاد بالجهود المبذولة لتنظيم معرض إكسبو بلغراد التخصصي 2027، وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي واستشراف الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية.

ورافق معاليه خلال الزيارة أحمد برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا.

كما رافق معاليه خلال الزيارة وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

 

المصدر: وام
صقر غباش
رئيس المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل
علوم الدار
حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل
اليوم 17:25
خورفكان يتّجه لتطوير فريق الصالات فنياً
الرياضة
خورفكان يتّجه لتطوير فريق الصالات فنياً
اليوم 18:30
برعاية محمد بن راشد.. برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال يحتفل بتخرج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه
علوم الدار
برعاية محمد بن راشد.. برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال يحتفل بتخرج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه
اليوم 18:25
اتحاد الكرة يعتمد التراخيص المحلية لـ 15 نادياً في دوري الأولى
الرياضة
اتحاد الكرة يعتمد التراخيص المحلية لـ 15 نادياً في دوري الأولى
اليوم 18:15
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو ومغبر أحياناً غداً
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©