طقس صحو ومغبر أحياناً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:20 والمد الثاني 03:12، والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:10.

في بحر عمان الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعه 13:07 والمد الثاني 16:00، والجزر الأول عند الساعة 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:58،

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 28 75 30

دبي 40 29 75 40

الشارقة 40 30 70 35

عجمان 38 28 70 25

أم القيوين 40 26 80 20

رأس الخيمة 42 29 70 25

الفجيرة 37 31 80 25

العـين 43 27 60 15

ليوا 44 25 45 20

الرويس 42 26 60 25

السلع 42 30 50 20

دلـمـا 38 30 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 70 25

أبو موسى 36 31 75 20.