الإمارات: احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

بلغراد (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مجددةً التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، باعتبارها منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، ومشددةً على أهمية خفض التوترات ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

وعقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع معالي آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى بلغراد، في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية صربيا وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الإماراتية الصربية وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بما يدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ويواكب النمو المتسارع في مجالات التعاون المشتركة.

ورحبت معالي آنا برنابيتش بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، معربة عن تقديرها للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، مؤكدة أن دولة الإمارات تعد شريكاً مهماً لجمهورية صربيا وأن التعاون الثنائي أسهم في دعم العديد من القطاعات الحيوية والتنموية .

وأعرب معالي صقر غباش عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً متواصلاً بفضل الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الإماراتية الصربية أصبحت نموذجاً للتعاون الاستراتيجي القائم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى جمهورية صربيا باعتبارها شريكاً مهماً في منطقة البلقان وأوروبا وبوابة للتعاون مع دول وسط وجنوب شرق أوروبا، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تجاوزت الطابع التقليدي إلى شراكة استراتيجية واقتصادية وتنموية راسخة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بصورة منتظمة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والرقابية، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد غباش أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات البرلمانية في تعزيز الثقة الشعبية بالعلاقات الثنائية وترسيخ التعاون بين المجتمعات والمؤسسات، بما يواكب مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية الحوار بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، مؤكدين الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في ترسيخ خطاب الاعتدال والتفاهم وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فيما أعربت معالي آنا برنابيتش عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الإماراتية المتقدمة في هذا المجال.

كما أعربت رئيسة الجمعية الوطنية الصربية عن تقديرها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لملف استضافة جمهورية صربيا لمعرض إكسبو 2027 بلغراد، مؤكدة أهمية المشاركة الإماراتية في هذا الحدث الدولي الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي بين الدول المشاركة.

وشهد معالي صقر غباش ومعالي آنا برنابيتش توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للجمعية الوطنية في جمهورية صربيا.

ووقع المذكرة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وفلاديمير ديميترييفيتش، نائب الأمين العام للجمعية الوطنية في جمهورية صربيا.

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، باعتبارها منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية، مشددين على أهمية خفض التوترات ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية.

كما أكد الجانبان أهمية حماية أمن الملاحة الدولية والممرات البحرية الحيوية، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة الدولي.

وأكد الجانبان أهمية حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ورفض أي ممارسات تهدد أمن الدول واستقرارها أو سلامة الممرات الدولية الحيوية.

وحضر اللقاء أحمد برغش المنهالي سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، كما حضره كل من سعيد راشد العابدي، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وعائشة ابراهيم المري، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

في غضون ذلك، زار معالي صقر غباش والوفد المرافق له، مركز الصناعات الإبداعية والابتكار في العاصمة الصربية بلغراد.

والتقى معاليه خلال الزيارة ممثلي مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية، واطلع على أبرز المبادرات والمشروعات الهادفة إلى دعم التحول الرقمي والابتكار والصناعات الإبداعية.

كما زار معالي صقر غباش المعرض التعريفي لمعرض «إكسبو بلغراد 2027».

واطلع والوفد المرافق خلال الجولة على الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض «إكسبو بلغراد 2027»، الذي سيقام خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 أغسطس 2027 تحت شعار «اللعب من أجل الإنسانية: الرياضة والموسيقى للجميع».