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علوم الدار

شرطة دبي تحذّر من باعة أسطوانات الغاز «غير المرخصين»

المخالفون يعبئون الأسطوانات بطرق لا تطابق اشتراطات السلامة (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:44

دبي (الاتحاد)

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حذّرت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين، مؤكدة ضرورة شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المُعتمدة في الدولة فقط، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من مخاطر التعبئة التي لا تُطبق إجراءات واشتراطات السلامة العامة.  
وأوضحت ضمن حملتها التوعوية «سلامتك وسلامة عائلتك أولاً»، أن بعض البائعين المخالفين يقومون بتعبئة الأسطوانات بطرق بدائية وغير مُطابقة لاشتراطات السلامة، ما يزيد من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات خطرة داخل المنازل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين.
وبيّنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في إمارة دبي، مخالفات لبيع أسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والسلامة العامة، بينها 300 أسطوانة منذ بداية العام الجاري، و575 أسطوانة في العام الماضي، و1361 أسطوانة في عام 2024. 
وأكدت أنها تتابع الممارسات المُخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن هذه الممارسات عبر تطبيق شرطة دبي من خلال خدمة «عين الشرطة»، أو عبر الاتصال على الرقم 901.
وحثّت أفراد المجتمع على ضرورة التأكد من سلامة أسطوانات الغاز وخلوها من أي تلف أو تسرب قبل استخدامها، إلى جانب الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة عند استخدام أسطوانات الغاز، وإجراء الصيانة الدورية للتوصيلات والأجهزة المنزلية، تفادياً للحوادث التي قد تنجم عن الإهمال أو استخدام أسطوانات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدةً أن سلامة المجتمع مسؤولية مُشتركة، تتطلب تعاون الجميع والالتزام باشتراطات السلامة العامة.

دبي
أسطوانات الغاز
شرطة دبي
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مكافحة الجرائم الاقتصادية
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية
الجرائم الاقتصادية
الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
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