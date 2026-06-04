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«شباب شرطة أبوظبي»: قيادتنا الرشيدة تمكن الشباب

خلال إحدى فعاليات المجلس (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:43

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الرائد خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، أن الهدف الرئيس من إنشاء المجلس هو تمكين الشباب من الإسهام في تطوير العمل الشرطي والمجتمعي، وتحديد متطلبات المستقبل، والسعي لتعزيز التواصل مع الشباب في دولة الإمارات، ومساعدتهم على التعبير عن آرائهم وطموحاتهم، وتمثيل شرطة أبوظبي في الفعاليات المحلية والعربية والعالمي. وأوضح أن خدمات المجلس تتمثل في: توفير منصة تفاعلية لتمكين الشباب من التواصل المباشر مع القيادات على المستويات المؤسسية المحلية والعربية والدولية، مما يسهم في إشراكهم في صنع القرار، ودراسة القضايا الأمنية والاجتماعية المتعلقة بالشباب، وتقديم حلول عملية تستند إلى تحليل الأسباب، وتقديم التوصيات المناسبة، والسعي لتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث الثقافي، وتشجيع الشباب على الإسهام في تقدم الدولة، مع التركيز على دورهم كمستقبل للقيادة.

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وأشار الرائد النعيمي إلى أن اختيار أعضاء للآلية المعتمدة والمعايير المجلس يكون وفقاً المعتمدة للعضوية من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويتم توزيع المهمات بناء على المهارات والاهتمامات التي يتميز بها كل عضو، ويخضع أعضاء المجلس إلى دورات مخصصة، كل بحسب مجال عمله وتخصصه، لصقل المهارات القيادية والإدارية، مع دورات لتنمية الفكر الإبداعي. وأضاف أنه لضمان الشمولية، تم بناء منظومة متكاملة بهدف تغطية جميع القطاعات الشرطية لاختيار الأعضاء، وتم تحديد معايير أهمها الإنجازات الفردية للأعضاء، والتركيز على المهارات والتخصصات والاهتمامات الفردية لكل عضو لضمان تمثيل فعّال لعكس الآراء من مختلف القطاعات.
 ولفت إلى أنه، وفي إطار الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية، يواصل المجلس تحقيق إنجازات نوعية. 
 وأضاف أن المجلس نجح في المشاركة في أكثر من 7 آلاف و103 مبادرات وفعاليات مجتمعية وشبابية، وإطلاق ما يزيد على 82 مشروعاً ومبادرة نوعية، وتنظيم أكثر من 423 اجتماعاً وجلسة شبابية، بما يعكس حجم الأثر المجتمعي المتحقق، ويعزز التواصل المباشر مع فئة الشباب في الدولة، إلى جانب مشاركات في الفعاليات والنشاطات المجتمعية، والحصول على الإشادة والتقدير من المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية.
وأوضح النعيمي أن دولة الإمارات تهتم بيوم الشباب الدولي في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام؛ احتفاءً بالدور الأساسي والجوهري الذي تسهم به هذه الفئة في جميع المجتمعات، وأن قيادتنا الرشيدة تُسخّر كل الإمكانات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة، وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.

أبوظبي
مجلس شباب شرطة أبوظبي
الإمارات
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خالد النعيمي
تمكين الشباب
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