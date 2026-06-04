الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جراحة معقدة تعيد ترميم فك مواطن أربعيني

جراحة معقدة تعيد ترميم فك مواطن أربعيني
5 يونيو 2026 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة في حماية البيئة وصناعة مستقبل مستدام لمواجهة التغير المناخي
الإمارات: دعم جهود القضاء على الإرهاب وتعزيز السلم والأمن العالميين

خضع مواطن إماراتي يبلغ من العمر 40 عاماً، كان يعاني صعوبات كبيرة في تناول الطعام والتحدث، وحتى التعرّف إلى ملامح وجهه في المرآة، بعد تعرضه لحادث مروري مأساوي، لعملية إعادة ترميم وتأهيل شاملة للفم والفك في «ميدكير دينتوفاسيس» بدبي، ما مكّنه من استعادة قدرته على الأكل والتحدث والابتسام، إلى جانب استعادة ثقته بنفسه.
وقد تعرّض المواطن لإصابات بالغة في الوجه في يونيو 2024 إثر حادث خطير تسبب بكسور في محيط العين والفك العلوي وسقف الحلق. وعلى الرغم من خضوعه للعلاج الطارئ حينها، فإن الآثار طويلة الأمد للإصابة استمرت في التأثير على مختلف جوانب حياته اليومية. فقد واجه صعوبة في مضغ الطعام بشكل طبيعي، وصعوبة في البلع، وفقداناً ملحوظاً في الوزن، إلى جانب تغيّرات كبيرة في ملامح وجهه نتيجة الفقدان الحاد للعظام في الفكين العلوي والسفلي.
وبعد أكثر من عام على الحادث، وتحديداً في يوليو 2025، توجّه المريض إلى المستشفى بحثاً عن حل يعيد له وظائف الفم الطبيعية ومظهره السابق. وهناك، وضع فريق متعدد التخصّصات خطة علاجية متقدمة ومصممة خصيصاً لحالته، بهدف استعادة وظائف الفك وإعادة تشكيل ملامح الوجه بشكل متكامل. 
واتّبعت الخطة العلاجية نهجاً رقمياً متكاملاً، حيث تم تصميم الشكل النهائي للأسنان وتحديد مواضعها بدقة قبل البدء بأي إجراء جراحي. واستناداً إلى هذه الخطة التفصيلية، جرى تطوير أدلة جراحية مخصّصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لضمان أعلى مستويات الدقة في زراعة الأسنان وإعادة بناء الفك. كما أُجريت عملية ترقيع عظمي تحت التخدير العام باستخدام عظام مأخوذة من داخل فم المريض نفسه لإعادة ترميم المناطق المتضررة في الفك، إلى جانب تنفيذ إجراء رفع الجيب الفكي لتعزيز كثافة وحجم العظام في الفك العلوي، بما يهيئ بيئة مناسبة لنجاح عملية إعادة التأهيل الشاملة. وتمت زراعة ما مجموعه 14 غرسة سنية، بواقع ثماني غرسات في الفك العلوي وست غرسات في الفك السفلي، لدعم عملية إعادة تأهيل شاملة للفم باستخدام الغرسات. وبعد الانتهاء من المرحلة الجراحية، تم تزويد المريض بأسنان مؤقتة مدعومة بالغرسات خلال فترة التعافي، قبل الانتقال بعد أشهر عدة إلى تركيبات خزفية دائمة صُممت لتوفير ثبات طويل الأمد ومظهر طبيعي.
وبعد الانتهاء من العلاج، أفاد المريض بتحسن كبير في قدرته على تناول الطعام والتحدث وممارسة أنشطته اليومية براحة من جديد. وفي تعليقه على رحلة تعافيه.

الإمارات
العمليات الجراحية
دبي
الأسنان
العظام
آخر الأخبار
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز بسبب الممارسات الإيرانية غير الشرعية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: مضيق هرمز سيفتح فور توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
5 يونيو 2026
صورة أجزاء داخلية محطمة من مبنى متضرر في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة بيئية في غزة جراء الانبعاثات الكربونية
5 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل «الفرصة الأخيرة»
5 يونيو 2026
مبنى مدمر في الخرطوم نتيجة القتال الذي اندلع في 15 أبريل 2023 (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب تهدد «إخوان السودان» بالعزلة والملاحقة
5 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مصر: أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
5 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©