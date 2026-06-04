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علوم الدار

فتح التسجيل في «مُعزّز 2026»

خلال حفل تكريم اللجنة المشتركة للمدن الصحية بدول «التعاون» والمراكز التجارية المعززة (وام)
5 يونيو 2026 01:42

دبي (وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة بدول مجلس التعاون لعام 2026 «مُعزّز»، وذلك حتى 30 يونيو الجاري.
وكشفت الوزارة عن نتائج المرحلة الأولى من المشروع، الذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية داخل بيئات التسوق، وتحويلها إلى وجهات داعمة للسلوكيات الصحية، بما يعزز جودة الحياة. ويهدف «معزّز» الذي أطلقه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة عبر اللجنة المشتركة للمدن الصحية، إلى تمكين مراكز التسوق والمجمعات التجارية من المشاركة الفاعلة في تبني السلوكيات الصحية كنهج مستدام للزوار والعاملين فيها، عبر تطبيق معايير واضحة واشتراطات محددة تعزز الصحة العامة، وترفع الوعي المجتمعي، للتشجيع على اتباع سلوكيات صحية مستدامة.
ودعت الوزارة مراكز التسوق والمجمعات التجارية الراغبة في المشاركة بالمبادرة إلى التسجيل عبر الرابط (https://msurvey.government.ae/survey/Ministry_of_Health/zZ6)
وتستند منهجية المشروع إلى ستة محاور تشمل، نمط الحياة الصحي، والتوعية، وجودة البيئة، والأمن والسلامة، والشراكة المجتمعية، وجودة الخدمات المقدمة للفئات ذات الأولوية، بما في ذلك توفير مرافق مهيأة مثل غرف الرضاعة ومناطق الاستراحة والممرات الآمنة، إلى جانب تطبيق معايير جودة الهواء وإدارة النفايات، وخطط الطوارئ وأنظمة السلامة.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشروع «معزّز» يجسد نهج دولة الإمارات في بناء منظومة صحية متكاملة تنطلق من الوقاية، وترتقي بجودة الحياة عبر تدخلات نوعية في الأماكن التي يوجد فيها أفراد المجتمع بشكل يومي، موضحاً أن تحويل المراكز التجارية إلى مساحات داعمة للصحة، يعكس قدرة الدولة على توظيف الشراكات بفاعلية، وتطوير نماذج مبتكرة تستجيب لمتطلبات الحاضر، تحقيقاً لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وزارة الصحة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
حسين الرند
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